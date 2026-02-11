NEWS | Morto James Van Der Beek, star di Dawson’s Creek
11.02.2026 20:52 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Lutto nel mondo della televisione per la morte di James Van Der Beek, celebre star di Dawson's Creek. L’attore, che aveva 48 anni, lottava da tempo contro un cancro al colon-retto, scoperto nel 2024. La famiglia di Van Der Beek ha annunciato la notizia con un comunicato sul suo profilo Instagram... <<< DAWSON'S CREEK >>>
Jessica Reatini
