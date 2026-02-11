Impallomeni: "Il Bologna non si trova più. La Lazio sarà agguerrita e..."
11.02.2026 18:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato dei quarti di finale di Coppa Italia che si giocheranno tra Bologna e Lazio al Dall'Ara. Di seguito le sue parole sul momento delle due squadre.
"Bologna - Lazio di Coppa Italia? Può essere l'ancora di salvezza per entrambe, l'unica per arrivare in Europa. E' un periodo storto per il Bologna, mi sembra una squadra smarrita, scollegata. Troverà una Lazio agguerrita, che ha voglia di fare il colpo. Per entrambe è importante, ma il Bologna mi sembra non si ritrovi più".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.