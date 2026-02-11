Roma, Cassano: "Gasperini non sta facendo un lavoro eccezionale!"
11.02.2026 20:15 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
Intervenuto a Radio Manà Manà Sport per commentare le vicende di attualità di casa Roma, l'ex calciatore dei giallorossi Antonio Cassano ha detto la sua sull'attuale stagione di Gian Piero Gasperini alla guida del club capitolino:
"Sta facendo un buon lavoro, ma non eccezionale. Non vedo ancora la sua Atalanta. In ottica futura non sono convinto. Dybala inoltre sta limitando l'esplosione di Soulé".