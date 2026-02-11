Di Napoli: "Nella Lazio c'è un ambiente surreale, ma per il Bologna..."
11.02.2026 17:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com
Ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore Arturo Di Napoli ha parlato dei quarti di finale di Coppa Italia che si giocheranno tra Bologna e Lazio, analizzando il momento delle due squadre. Di seguito le sue parole sulla gara.
"La Coppa Italia? Credo sia più un peso per il Bologna, perché la Lazio parte con diverse problematiche, vedi l'ultima quella dei tifosi in contestazione. E' un ambiente surreale, ma pesa più il trend negativo del Bologna, che sembra irriconoscibile. Non riesce a tirarsi fuori da una situazione piatta, che non è da una squadra di Italiano".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.