Boninsegna e l'aneddoto su Chinaglia: "Era l'anno dello Scudetto della Lazio e..."
Ai taccuini de Il Corriere dello Sport ha parlato l'ex attaccante dell'Inter Roberto Boninsegna, che di recente è stato raggiunto nella classifica marcatori all-time della storia nerazzurra da Lautaro Martinez a quota 171 gol. Tornando sul conto delle sue reti, però, ha spiegato di averne segnate di più, ovvero 174.
Il caso risale a delle marcature che non gli sono state conteggiate nel 1972 e nel 1974, quando avrebbe vinto la classifica capocannonieri del campionato italiano a discapito di Giorgio Chinaglia, attaccante della Lazio vincitrice dello Scudetto. Queste le sue parole a riguardo: "Sull’almanacco Panini la mia foto venne sostituita all’ultimo momento da quella di Chinaglia. Una vergogna, ma allora queste cose accadevano. Ecco perché mi permetto di sorridere oggi, per fortuna, al pensiero di quei tre gol in più che Lautaro sarà costretto a segnare per raggiungermi sul podio".