Cinquini: "Sono andato via dalla Lazio per problemi con Lotito. Ora Sarri..."
11.02.2026 19:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
In un'intervista rilasciata ai microfoni di oggisportnotizie.it, l'ex direttore sportivo Oreste Cinquini ha parlato della sua esperienza alla Lazio, del suo rapporto con il presidente Lotito e della situazione attuale della società biancoceleste. Di seguito le sue parole.
“Lazio? È chiaro che in questo momento la situazione tra tifosi e società non è al massimo. In questa stagione un grande merito va dato anche a Sarri che sta tenendo duro. Io quando è arrivato il presidente avevo ancora un anno di contratto ma per divergenze ho preferito andare via”.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.