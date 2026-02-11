Bologna, Lucumí a Mediaset: "Siamo all'altezza, vogliamo la semifinale"
11.02.2026
Nel pre partita di Bologna - Lazio, il difensore centrale rossoblù Jhon Lucumí ha parlato ai microfoni di SportMediaset. Di seguito le sue parole: "È una partita molto importante per noi e per i nostri tifosi. Vogliamo fare una grande gara, siamo all'altezza e possiamo andare in semifinale. Italiano ci ha detto di pensare ai tifosi che stanno sempre con noi, in ogni situazione. Dobbiamo fare una bella prestazione, per noi e per loro".
