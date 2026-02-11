Lazio, Pedro a Mediaset: "Vogliamo il risultato, puntiamo l'Europa"
11.02.2026 20:38 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
A pochi minuti dall'inizio della sfida tra Bologna e Lazio, valida per i quarti di finale di Coppa Italia, è intervenuto ai microfoni di Mediaset Pedro Rodriguez. Ecco di seguito le sue parole:
"Sarà una partita molto difficile, speriamo di fare una bella prestazione, vogliamo ottenere il risultato. Coppa Italia? È una possiblità per arrivare in Europa se si vince alla fine, è un trofeo che vogliamo puntare. Il Bologna è forte, gioca in casa, dobbiamo fare una bella prestazione e stare uniti per ottenere il risultato".