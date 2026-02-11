Lazio, i convocati di Sarri per il Bologna: la scelta su Basic e Gila
A poche ore dal fischio d'inizio di Bologna - Lazio, valida per i quarti di finale di Coppa Italia, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha diramato la lista dei giocatori convocati. Presenti Gila, Provstgaard e Basic, usciti con problemi fisici dall'ultima gara contro la Juventus. Assenti Lazzari e Zaccagni, infortunati. Di seguito tutti i nomi.
Portieri: Furlanetto, Motta, Provedel;
Difensori: Gila, Hysaj, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;
Centrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, Rovella, Taylor;
Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Maldini, Noslin, Pedro, Ratkov.