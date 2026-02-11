Bologna, Italiano punta su Casale e Castro: le scelte verso la Lazio
RASSEGNA STAMPA - Il Bologna è pronto a ospitare la Lazio di Sarri al Dall'Ara: in palio c'è la semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta. Per uscire dal momento di crisi, il tecnico rossoblù Vincenzo Italiano ripartirà da Skorupski in porta, con Zortea, Lucumì, Casale e Miranda in difesa, come riportato da Il Corriere dello Sport.
Mancheranno Heggem, De Silvestri e Lykogiannis, fermi per infortunio. A centrocampo, invece, torneranno dall'inizio sia Freuler che Pobega, più avanti di Moro e Ferguson. Sulla trequarti spazio a Odgaard al centro, in vantaggio su Sohm, con Orsolini e Cambiaghi sulle fasce, che prenderanno il posto di Bernardeschi e Rowe. Il tridente giocherà alle spalle di Castro, più avanti di Dallinga nel ballottaggio.
