Lazio, Mattei: "Bologna? Passare il turno darebbe un senso alla stagione"

Ospite ai microfoni di Radiosei, Stefano Mattei ha parlato dell'imminente sfida di Coppa Italia contro il Bologna, sottolineandone l'importanza per la stagione della Lazio. Queste le sue parole:

“Questa è una gara che può lasciare aperta la stagione della Lazio. Passare il turno quindi per dare un senso alla stagione; è una gara da 50 e 50, il Bologna in casa non vince da novembre, ha i suoi problemi e la Lazio intanto a Torino ha dato una prova d’orgoglio. Il pari porterebbe ai rigori, quindi questo conferma quando sia imprevedibile il risultato".

"Ci sono tanti dubbi di formazione, soprattutto dietro. Sicuramente ci sarà Romagnoli, squalificato poi per il campionato. Il Bologna magari in attacco ha maggiori soluzioni, ma la classifica dice che la Lazio ha due punti in più, quindi ripeto: gara da 50 e 50. Vedendo anche la sfida di ieri, Napoli-Como, abbiamo notato quanto il dettaglio può essere importante; manca un giallo a Ramon che avrebbe fatto giocare i lariani per uno spezzone con un uomo in meno”.