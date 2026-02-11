Milan, De Winter torna sulla Lazio: "Quella partita l'ho sbagliata. Ma poi..."
11.02.2026 13:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
RASSEGNA STAMPA - Lunga intervista ai taccuini di Tuttosport per Koni De Winter, difensore centrale del Milan. Nel parlare della sua prima stagione in rossonero, l'ex Genoa è tornato anche sulla gara di Coppa Italia giocata (e persa, gol di Zaccagni) contro la Lazio. Di seguito le sue parole.
"Secondo me non ho fatto così male nella prima metà di stagione. Ho sbagliato due gare, con la Lazio in Coppa Italia e col Napoli a Riad, ma capita a tutti. Ultimamente ho trovato continuità e forse da fuori sembra che stia giocando meglio".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.