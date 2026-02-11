Milano-Cortina 2026, ansia per Federica Brignone: i dettagli
11.02.2026 13:05 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Cresce la preoccupazione per le condizioni di Federica Brignone che dovrebbe scendere in gara giovedì 12 febbraio nella gara di Super G. L’azzurra, dopo l’allenamento di ieri, sente moltissimo dolore alla gamba e, per questo, deciderà nella giornata di oggi se confermare la sua presenza o dare forfait... <<< BRIGNONE >>>
