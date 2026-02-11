Kaladze spiega: “La Serie A non è più quella di prima. C’era la Lazio e…”
11.02.2026 13:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
In un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, l’ex calciatore del Milan Kakhaber Kaladze ha parlato del cambiamento della Serie A ricordando le grandi squadre italiane del passato. Tra queste ha citato anche la Lazio. Di seguito le sue dichiarazioni.
"Non c’è più Silvio Berlusconi. E più in generale è cambiato tutto il calcio italiano. Quando arrivai io, la Serie A era il miglior campionato d’Europa e c’erano top mondiali non solo al Milan, all’Inter o alla Juve, ma anche al Parma, alla Fiorentina, alla Lazio o alla Roma. Oggi c’è molta meno qualità a livello tecnico".
