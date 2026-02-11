Coppa Italia | Bologna - Lazio, un cambio nella sestina arbitrale: i dettagli

11.02.2026 12:35 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
C'è un cambio nella sestina arbitrale di Bologna - Lazio, valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Il quarto uomo Marinelli, infatti, sarà sostituito da Piccinini, come si legge in una nota dell'AIA. Confermati invece Chiffi (arbitro), Rossi e Ceccon (assistenti), Paterna e Paganessi (VAR e AVAR). Di seguito la squadra al completo. 

Arbitro: Chiffi;

Assistenti: Rossi - Ceccon;

IV Uomo: Piccinini;

VAR: Paterna;

AVAR: Paganessi.