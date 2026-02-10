Lazio, Lotito e il progetto da 480 milioni per il Flaminio: i dettagli
RASSEGNA STAMPA - Attraverso una nota ufficiale, Roma Capitale ha annunciato di aver ricevuto dalla Lazio, tramite pec, "la documentazione necessaria per la procedura di riqualificazione, ammodernamento e ampliamento dello Stadio Flaminio". Ora si attende l'ok dagli uffici comunali, che nei prossimi giorni "analizzeranno e valuteranno con attenzione il fascicolo arrivato per avviare ufficialmente l'iter del progetto attivando la conferenza dei servizi preliminare".
Come riportato da Il Messaggero, il progetto depositato ufficialmente in Campidoglio è lo stesso che era stato reso noto nei mesi scorsi. Nella visione del presidente Lotito, il Flaminio arriverà ad avere 50.570 posti, un museo della Lazio e oltre 4.400 posti auto: l'investimento totale sarà di poco superiore ai 480 milioni di euro. Il Comune conserverà il diritto di proprietà sul terreno attraverso il diritto di superficie: alla Lazio verrà ceduto per novant'anni il diritto di vendere la proprietà di una costruzione già esistente "separatamente dalla proprietà del suolo".