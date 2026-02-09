Pagliuca sicuro: "La Lazio non è in crisi. Al Bologna gira tutto male e..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex portiere Gianluca Pagliuca ha parlato ai microfoni di Radio Nettuno Bologna Uno, soffermandosi sul momento complicato che sta vivendo il Bologna, sul pareggio della Lazio contro la Juventus e sul prossimo turno di Coppa Italia. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Il Bologna ha giocato bene contro il Parma, ha avuto occasioni e ha creato, poi c'è stata una espulsione particolare, il portiere ha fatto i miracoli e c'è stato un palo. L'anno scorso magari girava per il verso giusto mentre quest'anno al minimo episodio ti gira male. Ovviamente perdere abbassa il morale, ma nell'arco della carriera di un atleta ci sono anche questi momenti e devi superarli con forza e determinazione. Succede a tutti. I giocatori hanno l'esperienza giusta per superare questo momento delicato"

"Il Parma anche uomo in più giochicchiava e perdeva tempo, si sarebbe tenuto stretto il pareggio col Bologna che continuava ad attaccare. Poi è arrivato questo tiro della disperazione che è andato dentro. Sono momenti così, dove prendi gol al primo tiro. La Lazio? Bella partita ieri a Torino, tutte e due potevano vincere e non ho visto assolutamente una squadra in crisi. Verrà qui a farci soffrire".