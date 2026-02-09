Lazio, Pedro sta vivendo l'ennesima giovinezza: i quotidiani lo premiano dopo la Juve
09.02.2026 13:30 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
© foto di www.imagephotoagency.it
RASSEGNA STAMPA - Alla fine la sfida tra Juve e Lazio è finita in parità, ma la squadra di Sarri è stata autrice di un'ottima prestazione. La prima rete è stata segnata da Pedro, che dopo una prima parte di stagione ai margini, anche per via dell'età, è tornato protagonista in questo 2026. Gol alla Fiorentina, gol al Genoa e ieri anche alla Juventus: una nuova giovinezza, ancora una volta. E i quotidiani lo premiano:
Corriere dello Sport 7.5
Messaggero 7.5
Gazzetta dello Sport 7
Il Tempo 7
