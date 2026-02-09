Lazio, la metamorfosi di Maldini funziona: i quotidiani lo promuovono dopo la Juve

RASSEGNA STAMPA - Daniel Maldini si è preso il reparto offensivo biancoceleste sulle spalle, e l'ha fatto in fretta. Bremer & co. non se lo sono "mangiato" come si pensava, anzi. Con l'assenza di Zaccagni e la partenza di Castellanos, è lui l'incaricato che deve alzare il livello tecnico della squadra. Daniel gioca spalle alla porta, smista, quando può si gira, punta la retroguardia avversaria e crea superiorità. Nel peggiore dei casi, si procura il fallo.

Nonostante qualche imprecisione e dei palloni persi di troppo. sembra che stia man mano imparando a gestire bene il nuovo ruolo, Sarri ha del materiale interessante su cui poter lavorare. Ecco di seguito le sue pagelle dei quotidiani dopo la sfida contro la Juventus.

IL CORRIERE DELLO SPORT - Maldini 7

IL MESSAGGERO - Maldini 7

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Maldini 6,5

IL TEMPO - Maldini 7