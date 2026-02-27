Torino, esordio per D'Aversa contro la Lazio. Lerda: "Rispetto a Baroni..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Franco Lerda, ex allenatore del Torino, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb per parlare della situazione dei granata. Il Torino sta vivendo una mini rivoluzione: Baroni è stato esonerato, al suo posto è arrivato D'Aversa, il quale farà il suo esordio proprio contro la Lazio. Di seguito le parole di Lerda.

"Faccio una premessa: l'ambiente Torino vive la contestazione della piazza nei confronti del Presidente. Questo comportamento logora i calciatori. C'è un ambiente depresso, difficile. E la squadra vivendo queste situazioni ha delle difficoltà. Poi quest'anno il Torino ha perso tante partite e subito tanti gol. E mi dispiace perché Baroni ha dimostrato negli anni passati di saper lavorare molto bene, ma i risultati al Toro non lo hanno aiutato".

"D'Aversa è un allenatore bravo. Ha altre caratteristiche rispetto a Baroni. Serve che i calciatori si guardino all'interno: mancano ancora tante partite, ma la situazione non è bella e può diventare ancora più difficile. Occorre fare attenzione".