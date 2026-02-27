Roma, Massara commenta il sorteggio: "Il Bologna è una squadra forte"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Frederic Massara, direttore sportivo della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League, dove i giallorossi si scontreranno con il Bologna. Di seguito le sue parole.

RANKING - "Potrebbe perdere un po' di fascino da competizione europea, ma sarà una bella partita con una posta in palio molto grande. Semmai il rammarico può essere per il ranking, questo non favorisce l'Italia".

DOPPIA SFIDA - "Saranno due bellissime partite, il Bologna è una squadra forte e in salute che ora sta tornando ai suoi livelli. Saranno due sfide difficili e noi siamo felici di giocarle perché sarà un bello spettacolo".

MALEN - "È arrivato e ha avuto un impatto molto positivo, ne siamo felici. Ma anche il Bologna ha giocatori di assoluto valore".