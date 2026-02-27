Olimpico, il rugby "insidia" la Lazio: il Sei Nazioni tra Atalanta e Sassuolo
La Lazio, dopo la trasferta a Torino, affronterà in casa prima l'Atalanta e poi il Sassuolo. La sfida con la Dea, valida per la semifinale di Coppa Italia, è in programma mercoledì 4 marzo alle 21 mentre quella contro gli emiliani, valida per la ventottesima giornata di Serie A, si disputerà nel weekend dell'8 marzo.
Il calendario della Lega con la programmazione non è ancora stato ufficializzato, ma è certo che la partita contro la squadra di Grosso non potrà disputarsi sabato 7 marzo perché l'Olimpico sarà a disposizione dell'Italia del rugby per il torneo Sei Nazioni. Gli azzurri ospiteranno l'Inghilterra e la gara è in programma alle 17:40. Tre partite nel giro di una settimana che costringeranno il terreno dello stadio agli straordinari.
©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.