Tommaso Paradiso: "Lotito è una mosca bianca. E la Lazio va sempre più giù"
25.02.2026 18:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
È iniziato il Festival di Sanremo 2026. In gara c'è anche Tommaso Paradiso, grande tifoso della Lazio. Intervistato da Il Messaggero, il cantante tifoso ha parlato proprio del momento che sta vivendo la squadra di Sarri, ormai decima in campionato, e della gestione societaria del presidente Lotito. Di seguito le sue parole.
"Se sia ancora possibile per la Lazio entrare in Europa? Ci spero. Ma la Lazio è destinata ad andare sempre più giù in un calcio ormai cambiato. Il presidente Claudio Lotito è una mosca bianca: punta su un modello artigianale in un calcio ormai fatto di grandi fondi. È come se io andassi a suonare al Coachella (il mega raduno della musica americana, ndr). Realtà come Como e Bologna hanno messo la freccia".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.