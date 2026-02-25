Sanremo 2026, è già derby: Eddie Brock risponde a Tommaso Paradiso
25.02.2026 16:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
La rivalità tra Lazio e Roma si accende anche al Festival di Sanremo 2026. Durante una partita di calcetto benefica, Eddie Brock, cantante in gara e tifoso giallorosso, si è espresso sulle ultime dichiarazioni di Tommaso Paradiso, di fede biancoceleste. “Tommaso Paradiso baratterebbe la vittoria a Sanremo con lo scudetto della Lazio? Farei la stessa cosa anche io, lo capisco”, ha risposto. Sono divisi dalla propria squadra del cuore, ma uniti dallo stesso sogno
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.