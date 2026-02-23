Lazio, Abbate: "Maldini? Sembra non si voglia sporcare gli scarpini..."

Ai microfoni di Radio Laziale è intervenuto Alberto Abbate. Il giornalista del Messaggero ha fatto il punto sulla situazione della Lazio in ottica player trading, sull'umore della rosa e sull'attacco a disposizione di Sarri.

RICAVI - "Quella di una Lazio in calo di qualità è una visione realistica purtroppo. Poi non ci sono ricavi a meno di sorprese dal punto di vista dello stadio. L'unico modo di autofinanziarsi della Lazio è quello del player trading. Quelli appetibili li hai venduti tutti. Hai Rovella, ma sinceramente dopo la stagione che ha vissuto ha perso tutto il suo valore. Avresti Gila, ma su di lui c'è la percentuale sulla rivendita del Real Madrid...".

UMORE - "L'umore è sotto terra in questo momento, la Lazio è depressa e in campo si vede. Si continua a non segnare, il mercato di gennaio doveva dare una mano ma a parte Taylor non è arrivato nulla, e il risultato di Cagliari non fa altro che affossare il morale".

RATKOV, MALDINI E NOSLIN - "Vedere in difficoltà Ratkov nei fondamentali mi preoccupa, ma mi preoccupa tanto quanto vedere un giocatore che fa tacchi, punte e ha paura di sporcarsi lo scarpino sulla trequarti, ovvero Maldini. Ogni volta che Noslin entra e fa qualcosa tutti pensano che debba giocare titolare dimenticandosi le quattro partite di seguito da titolare e il nulla più totale che lui fa in quelle partite. Noslin diventa un'arma quando entra alla fine perché può essere decisivo con la sua velocità".