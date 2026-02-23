Lazio, Dalla Palma: "La situazione può solo peggiorare. Maldini? Nesta mi ha detto..."

TUTTOmercatoWEB.com

Ai microfoni di Radio Laziale, nel corso del pomeriggio, è intervenuto Alberto Dalla Palma che ha commentato così la situazione in casa Lazio: “Mi sembra abbastanza chiaro perché siamo ridotti così e tema che la situazione possa soltanto peggiorare. Per me la partita col Cagliari era solo una tappa di avvicinamento alla partita del 4 marzo. Sono certo che alla Lazio dovesse andare male in Coppa Italia i tifosi non rientrerebbero più allo stadio, rendendo ancora più critica una situazione già molto tesa”.

“21 gol in meno rispetto all’anno scorso, 13 punti in meno e 13 partite senza segnare. Il livello della Lazio è calato tanto. Noi siamo una squadra che gioca fino a un certo punto, sembra che si alleni per giocare su 70 metri perché gli ultimi 30 non li vediamo mai”.

“Sarri è un bene che ci sia e spero che resti, ma lui imputo di voler adattare alle sue idee un gruppo che non era il massimo, forse non era proprio adattabile. Con questa inefficienza in attacco io sono sempre più convinto che il 4-4-2 schierato nel 3-0 col Genoa potremmo fare meglio”.

“Io ho visto un Belahyane sorprendente in senso positivo. Parliamo sempre di bassa manovalanza e non di talenti estremi, ma è già qualcosa. Arrivati a questo punto, escluse le partite di Coppa Italia, considerata la situazione in attacco, a prescindere da quanto è bravo farei giocare Ratkov titolare fino alla fine della stagione. Maldini è un trequartista con dei colpi che ha bisogno di due punte davanti, non ha proprio il senso del gol. Può funzionare da esterno, ma Sarri non ha voluto nemmeno provarlo. Io mi fido di chi mi ha detto Maldini è un gran talento, me lo ha detto Nesta che lo ha allenato ogni giorno per sei mesi. Anche la società si è fidata, ma ad oggi tu hai il problema del gol e per caratteristiche non è lui a risolvere la cosa”.

