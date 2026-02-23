Lazio, Rovella si sta operando alla clavicola: le ultime sul suo infortunio
23.02.2026 13:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Operazione in corso per Nicolò Rovella. Secondo quanto riportato da Radio Laziale, il centrocampista della Lazio ha anticipato i tempi e si sta sottoponendo all'intervento chirurgico dopo la frattura scomposta della clavicola destra rimediata nell'ultima gara contro il Cagliari. Starà fuori due-tre mesi: la sua stagione è praticamente finita.
Andrea Castellano
