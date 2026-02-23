Torino, Baroni vicino all'esonero: pronto D'Aversa. Le ultime verso la Lazio
23.02.2026
Si delinea il futuro in panchina del Torino. Dopo l'ultima sconfitta contro il Genoa, la società granata ha deciso di esonerare Marco Baroni. Al suo posto è pronto ad arrivare Roberto D'Aversa, con cui il club ha già un accordo di massima: firmerà un contratto fino a giugno, le parti sono a lavoro per limare gli ultimi dettagli. Nello staff dell'ex Empoli, che alla prima partita sfiderà la Lazio di Sarri, ci sarà Salvatore “Sasà” Sullo, già membro dello staff di Gian Piero Ventura.
