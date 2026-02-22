FORMELLO - Lazio, martedì la ripresa: Rovella ko, Gila da valutare
FORMELLO - La ripresa martedì, Sarri comincerà in modo soft a preparare l'ultima partita prima della semifinale d'andata di Coppa Italia. Preoccupa Rovella, uscito per una frattura scomposta della clavicola destra contro il Cagliari. Dovrà essere operato, tutto verrà definito dopo la prossima visita ortopedica specialistica. Rischia 2-3 mesi di stop, di terminare in anticipo una stagione per lui travagliata fin dalle prime giornate.
Sotto osservazione ci sono le condizioni di Gila, out in Sardegna e in forte dubbio pure per il Torino. È alle prese con un'infiammazione rotulea del ginocchio sinistro, potrebbe non essere rischiato proprio in vista della sfida di Coppa. La gestione sarà oculata, non si possono correre rischi. Può tentare il recupero Basic, fuori per un'infiammazione all'adduttore. Si era fermato all'Olimpico con la Fiorentina. Ai box ci sono sempre Lazzari e Pedro, finito ko contro il Bologna per una grave distorsione alla caviglia.
Il programma prevede l'appuntamento a Formello per martedì (ore 15), poi la rosa effettuerà una doppia seduta mercoledì alle 10.30 e alle 15. Giovedì e venerdì allenamenti di pomeriggio, sabato la rifinitura alle 11 che precederà la partenza per Torino. Ogni scelta può essere condizionata dalla partita della settimana dopo con l'Atalanta.