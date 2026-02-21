MOVIOLA | Cagliari - Lazio, Rapuano disattento: sull’espulsione…
Reti bianche tra Cagliari e Lazio nell'incrocio numero 8 tra Antonio Rapuano e i biancocelesti. Il primo pareggio con il fischietto della sezione di Rimini, per un bilancio che si aggiorna così a 5 vittorie, un solo segno x e 2 sconfitte. Direzione non convincente, al netto di alcuni episodi in entrambe le frazioni di gioco non adeguatamente attenzionati. A seguire, gli episodi disciplinari più rilevanti del match.
PRIMO TEMPO
25’ - Accelerata palla al piede di Maldini in zona centrale che lascia sul posto Mina: fallo del colombiano e giallo automatico.
32’ - Svista di Rapuano e del guardalinee che regalano un calcio d’angolo al Cagliari nonostante l’ultimo tocco fosse di Palestra.
45’ - 2 minuti di recupero.
45’ +1 - Ammonito Pellegrino che frena in modo irregolare Palestra.
SECONDO TEMPO
49’ - Dubbi sulla valutazione di Rapuano che sanziona Isaksen per un fallo di mano in caduta nei pressi della mezzaluna dell’area di rigore rossoblù: il tocco con il braccio c’è, ma il danese sembrava aver subito prima una carica dagli avversari.
56’ - Rovella anticipa Ze Pedro che argina la corsa del suo avversario con le cattive: ammonito il centrale rossoblù.
63’ - Strafalcione arbitrale di Rapuano che ammonisce Provstgaard per una scivolata su Palestra: dal replay si evince la bontà dell’intervento del danese che va netto sul pallone prima di intercettare l’esterno cagliaritano.
68’ - Non convalidato il gol di Palestra: al momento del lancio in profondità l’esterno era in posizione di offside.
85’ - Guizzo di Noslin che costringe al fallo Mina: doppio giallo e rosso per il colombiano. Resta il dubbio se il tocco sia avvenuto all’interno dell’area di rigore. Breve silent-check poi confermato il calcio di punizione. Il contatto è avvenuto fuori dall’area, almeno questa la valutazione arbitrale.
90’ - Concessi 5 minuti di recupero.