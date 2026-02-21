Lazio, Lotito smentisce le voci sulla cessione: "Non c'è nessuna trattativa!"
RASSEGNA STAMPA - Il mondo Lazio è in subbuglio. Il campo non c'entra, gli uomini di Sarri scenderanno in campo a Cagliari questa sera alle 20:45, ma il focus del tifoso biancoceleste è su tutt'altro.
Nella mattinata di venerdì 20 febbraio, Cronache di spogliatoio ha pubblicato sul proprio profilo Instagram la notizia di un'offerta da oltre 600 milioni di euro da parte un fondo qatariota e dell'interessamento da parte dell’imprenditore Andrea Pignataro, l’uomo più ricco d’Italia (secondo Forbes).
Non solo dal Qatar, anche l'imprenditore italiano sembrerebbe aver mostrato interesse per la Lazio. Questa è la voce che circola, ma Lotito insiste e nega tutto quanto. "Ma quale trattativa, non c’è nessuna trattativa", questa la replica di ieri di Lotito secondo l'edizione odierna di Repubblica.
Una replica che si aggiunge sia alle parole perentorie di martedì, in conferenza stampa: "Il club non è in vendita", sia a quelle di smentita del comunicato del club pubblicato nel pomeriggio di ieri, a borsa chiusa.