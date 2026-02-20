Lazio, l'appello di Melli a Lotito: "Finiamola! Stiamo diventando ridicoli"
Intervenuto in collegamento a Radio Radio, Franco Melli ha parlato dell'aria tesa che si respira in casa Lazio, rivolgendosi direttamente al presidente Lotito. Questo il suo appello:
“Bisogna porre un limite a questo manicomio. Siamo degli esagitati, dei visionari. Non so più cosa dire sulla Lazio. Mi rivolgo a Lotito: cerchiamo di finirla. Ci stiamo suicidando tutti. Il Presidente potrebbe fare qualche passo di lato e mettere al suo posto qualche figura gloriosa del passato della Lazio. Non se ne può più, stiamo diventando ridicoli nel mondo, i tifosi se ne rendono conto!? Ci guardano come fossimo dei mostri, delle persone fuori dal mondo e da ogni logica. Questa è una situazione drammatica, non si può andare avanti così. Lotito, fermiamoci!“.