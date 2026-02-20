Mourinho nella bufera: l'ex Roma non si presenta in conferenza
José Mourinho è di nuovo nell'occhio del ciclone. Dopo le dichiarazioni controverse su Vinicius Junior al termine del match di Champions League tra Benfica e Real Madrid, il tecnico portoghese era stato duramente criticato per aver attaccato il fuoriclasse brasiliano invece di condannare gli insulti rivoltigli da Gianluca Prestianni. Le sue parole avevano subito scatenato reazioni anche a livello internazionale.
Secondo quanto riportato da O Jogo, Mourinho, che salterà il ritorno della sfida di Champions League per squalifica, ha deciso di non presentarsi alla conferenza stampa di oggi, alla vigilia della trasferta di campionato contro Aves: l’allenatore preferirà infatti riservare le proprie dichiarazioni esclusivamente alla televisione ufficiale del club, evitando quindi il confronto diretto con i giornalisti.
Una scelta che appare strategica, riporta TuttoMercatoWeb: Mourinho punta a gestire la comunicazione in maniera controllata, senza alimentare ulteriormente le polemiche e mantenendo il focus sulla squadra e sui prossimi impegni. Saltare la conferenza stampa tradizionale permette al tecnico di evitare domande scomode e commenti potenzialmente dannosi per l’immagine del club, mentre allo stesso tempo segnala la volontà di non aggiungere tensione dopo un episodio già delicato.