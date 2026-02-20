Lazio, Patric o Provstgaard? Sarri deve scegliere: il duello è aperto

RASSEGNA STAMPA - Gila, finito ko nell’ultima giornata di campionato, ha liberato uno spazio in difesa che ora si contendono Patric e Provstgaard. Il ballottaggio è aperto, uno dei due sarà schierato in campo accanto a Romagnoli che rientrerà dalla squalifica. La rifinitura di questa mattina, spiega il Corriere dello Sport, chiarirà le mosse di Sarri in vista della sfida col Cagliari. Con la semifinale d’andata di Coppa Italia alle porte l’intenzione è quella di procedere con cautela e gestire in modo prudente le condizioni di acciaccati e infortunati e per questo lo spagnolo sarà risparmiato domani sera.

Patric ha giocato solo una partita da titolare in questa stagione mentre Provstgaard è già a cinque, mai nessuna però insieme al numero tredici. Scegliendo il danese, prosegue il quotidiano, il tecnico avrebbe due mancini in mezzo al reparto arretrato e forse per questo, potrebbe spuntarla lo spagnolo. La sua stagione non è stata il massimo, tra panchine e infortuni ha messo nelle gambe appena 141 minuti in 6 presenze in campionato.

