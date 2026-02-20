Lazio, è il compleanno di Immobile: gli auguri del club - FOTO
20.02.2026 10:15 di Christian Gugliotta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Ciro Immobile compie 36 anni. Miglior marcatore nella storia della Lazio con 207 reti realizzate in 7 stagioni vissute nella Capitale, re Ciro è un'icona biancoceleste destinata a restare per sempre nelle menti e nei cuori di ogni tifoso laziale.
Nel giorno del compleanno del centravanti, la società gli ha rivolto un augurio speciale attraverso una nota apparsa sul proprio sito e un post pubblicato sui vari profili social. Questo il comunicato:
"Ciro Immobile, miglior marcatore nella storia della Lazio, oggi spegne 36 candeline. Arrivato nell`estate 2016, Ciro ha lasciato il club nel 2024, dopo 207 gol e 340 partite. Nella Capitale, Immobile ha conquistato una Scarpa d`Oro, una Coppa Italia e due Supercoppe italiane".
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.