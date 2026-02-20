Lazio, l'assenza dei tifosi pesa: Sarri pronto a fare un appello
RASSEGNA STAMPA - La protesta dei tifosi prosegue, anche contro l’Atalanta in semifinale di Coppa Italia gli spalti dell’Olimpico saranno vuoti. Una sfida delicata in cui i biancocelesti non avranno quella spinta in più che solo si sostenitori possono dargli.
Una decisione sofferta, non presa a cuor leggero che Sarri rispetta e ha sempre definito come “un atto d’amore”. Ma questa situazione tormenta anche lui che, solo, deve ricompattare la squadra e cercare di proteggerla da tutto ciò che accade all'esterno.
Ai suoi giocatori, si legge sul Messaggero, ha detto: “Non possiamo farci nulla e dobbiamo prenderne atto”. Pur rispettando al massimo la protesta, il tecnico però starebbe meditando se tentare o meno lui stesso un ultimo richiamo più diretto ma solo per il bene della Lazio.
©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.