Lazio, Sarri parla alla squadra: "Siamo solo noi. Combattiamo"
RASSEGNA STAMPA - La Lazio è costretta a vivere nel caos. Non c’è pace né l’ombra di una tregua, Sarri sta cercando di “proteggere” la squadra intento a mantenere il focus sulla stagione e sugli obiettivi da raggiungere. In vista della trasferta di Cagliari, il tecnico ha di nuovo parlato ai suoi ragazzi. Nelle ultime ore, riporta Il Messaggero, ha ripetuto al gruppo un concetto: “Siamo solo noi, combattiamo in campo ed estraniamoci da ciò che accade all’esterno”.
Il riferimento è chiaramente alla spaccatura tra società e tifosi. Il tentativo di intermediazione di Marusic è fallito, le parole di Lotito in occasione della conferenza di presentazione del progetto del Flaminio sono state il colpo di grazia. I sostenitori tengono il punto, non hanno più intenzione di lasciar correre. Non saranno presenti neanche per la semifinale di Coppa Italia, i biancocelesti non avranno il sostegno dei “45mila” come sarebbe piaciuto a Sarri.
