Lazio, Lotito tra Newco e Nasdaq: cosa c'entra il Flaminio con Wall Street?
RASSEGNA STAMPA - La giornata di ieri è stata fruttuosa per la Lazio. A Formello è stato presentato il progetto per la riqualificazione dello Stadio Flaminio, depositato qualche giorno prima in Comune. Una giornata che potrebbe rivelarsi storica se il piano della società biancoceleste dovesse andare avanti, portando nei prossimi anni all'inizio dei lavori per regalare ai tifosi laziali una nuova casa.
Si tratta di uno dei primi passaggi di un piano di rilancio della società che avrà come termine di scadenza il 2032. Il progetto quinquennale che verrà presentato a Formello durante la sosta per le nazionali, toccherà molti temi, non solo quello legato al risultato sportivo.
LA NEWCO AL NASDAQ - Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Messaggero, tra questi ci sarebbe anche la volontà, ancora viva, di quotare la società al Nasdaq, usando la stessa tecnica usata dal Cadice. Il club spagnolo aveva fatto la storia del calcio quotando alla borsa di Wall Street la controllata Nomadar. Lo stesso farebbe la Lazio, quotando al Nasdaq, però, la Newco che Lotito ha in programma di fondare per la gestione e l'amministrazione dello Stadio Flaminio.