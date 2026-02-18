Lazio, il Flaminio ospiterà gli Europei? Le tempistiche sono irrealizzabili
RASSEGNA STAMPA - Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha svelato, durante la presentazione del progetto preliminare per la riqualificazione dello Stadio Flaminio, di voler candidare la struttura come impianto ospitante per Euro2032. Un obiettivo a dir poco ambizioso, soprattutto considerando le tempistiche che la società biancoceleste dovrebbe rispettare per far rientrare il Flaminio tra gli stadi ospitanti.
Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Messaggero, infatti, anche solo per sperare di essere tra gli impianti presi in considerazione per i Campionati europei, la Lazio dovrà ottenere entro il prossimo 31 luglio 2026 l'approvazione totale del proprio progetto sul Flaminio, da un punto di vista architettonico, ma anche finanziario. Se questo non dovesse avvenire, la società biancoceleste vedrebbe già fallire un primo obiettivo - seppur utopistico - del suo piano quinquennale, nonostante la "manifestazione di interesse" palesata dallo stesso Lotito.