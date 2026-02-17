Lazio - Atalanta, Cataldi contro l'arbitro Sacchi: "Ma come devo scivolare?"
17.02.2026 15:55 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Nell'ultimo episodio di Open Var è stato analizzato il calcio di rigore assegnato all'Atalanta contro la Lazio per il fallo di mano di Cataldi. Nel colloquio tra l'arbitro Sacchi e la Sala Var (Di Paolo e Gariglio), si sentono le parole del centrocampista biancoceleste che se la prende con il direttore di gara per la sua decisione.
“L’ho presa qua (indica la parte dell’ascella, ndr.). Avere rotto il c***o! Dove c***o metto il braccio? Mi dite come devo scivolare? La prendo con l’ascella…”, dice Cataldi. “Dopo ne parliamo, per favore”, risponde Sacchi. Alla fine il rigore viene confermato e successivamente trasformato da Ederson.