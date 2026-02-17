Inter, Bastoni: "Il rosso a Kalulu? Ammetto di aver accentuato il contatto"

TUTTOmercatoWEB.com

Alla vigilia di Bodo/Glimt - Inter, il difensore nerazzurro Alessandro Bastoni ha parlato ai microfoni di SkySport dell'episodio relativo all'espulsione di Kalulu nella gara contro la Juventus. Di seguito le sue parole.

"Sono voluto venire qui perché si è parlato tanto, molto, più di quello che pensassi e immaginassi, di quello che è successo sabato. Ho aspettato qualche giorno per rivedere quello che è successo. Quello che ho sentito io è stato un contatto con il mio braccio che rivedendo è stato molto accentuato. Sono qui per ammetterlo e prendermi la responsabilità. Quello che però mi dispiace è il mio comportamento successivo. Un essere umano ha il diritto di sbagliare ma l'altrettanto dovere di riconoscerlo. Per questo sono qua".