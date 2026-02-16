Lazio, Petrucci (Sky) fa il punto: "Ecco come stanno Zaccagni, Gila e Basic"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

In collegamento a Radio Laziale, il giornalista di SkySport Matteo Petrucci ha parlato del momento della Lazio tra i tanti infortunati e l'imminente presentazione del progetto per il Flaminio. Di seguito le sue parole.

"Zaccagni? In questo momento l'obiettivo però è avere al 100% tutti gli infortunati per la semifinale d'andata di Coppa Italia. Per Cagliari sarà disponibile, tra martedì e mercoledì dovrebbe tornare in gruppo. Potrebbe già giocare in Sardegna e aumentare il suo minutaggio contro il Torino, così da essere pronto per l'Atalanta".

"Basic? Sta bene, non era nulla di particolarmente serio. Ha un problema a un osso, aveva bisogno di riposo. Verrà gestito, ma se martedì si allenerà con la squadra e farà una buona settimana di allenamenti, contro il Cagliari potrebbe anche giocare dall'inizio. Gila? Dobbiamo aspettare, non ci sono particolari motivi di allarme. Se si dovesse fermare, non sarà per tante partite. Ne salterà una tra Cagliari e Torino. L'obiettivo è di averlo al 100% contro l'Atalanta".

"Romagnoli? L'ho visto bene. Non ci sono stati problemi con la squadra; con Sarri ci sono state delle incomprensioni, ma figlie dei giorni delicati di mercato e subito risolte. I rapporti con la società non sono cambiati, non ci sono stati chiarimenti. Il fatto che quei giorni di mercato siano lontani ha reso il clima meno teso, ma i rapporti rimangono quelli. Si arriverà a fine stagione e basta, non prevedo novità da questo punto di vista. Non vedo sorprese per il rinnovo, né da una parte e né dall'altra. È una situazione di stallo che rimarrà fino a giugno".

"Maldini? Credo sia contento di trovare spazio e di crescere in un ruolo in cui non ha mai giocato. Poi belli i movimenti e la crescita, ma se non si segna... Il centravanti fa quello di mestiere, fra due-tre partite bisognerà iniziare a contare i gol. Quello inciderà sulla valutazione del giocatore. Io comunque sto vedendo un attaccante che rimane sul pezzo, sempre dentro la partita. Non vedo le pause di cui tutti hanno parlato".

"Flaminio? È giusto che ci sia una presentazione del progetto, che secondo me è anche bello. È uno dei passi iniziali di un iter ancora molto lungo, è bene che la Lazio continui nel suo percorso ma non ci facciamo aspettative perché siamo solo gli inizi".