Tommaso Paradiso e la Lazio: "Allo stadio con mio zio. Nesta e Immobile..."

Tommaso Paradiso è stato ospite del podcast 'Adesso capiamo'. Il cantante, tifoso della Lazio, ha raccontato com'è nata la sua fede biancoceleste, nominando alcuni giocatori del passato che ricorda con più piacere. Di seguito le sue parole.

"Tifo la Lazio perché mamma tifa Roma e ha sempre tifato Roma, ma allo stadio mi ci portava mio zio Foffo a vedere la Lazio e quindi sono diventato laziale. Un giocatore a cui sono affezionato? Quasi tutti. Del passato diciamo Nesta. Del presente? Direi Immobile, è stato l'ultimo che ci ha dato qualche gioia. La partita che ricordo con più emozione? Quella in cui ho esultato di più per una serie di motivi è stato un derby finito 3-1 con gol di Di Canio".

"Se sono più giochista o risultatista? Il cuore mi dice giochista perché comunque sono un esteta. Anche se la Lazio che mi ha fatto divertire di più è quella che quando faceva tre passaggi in verticale andava in porta, senza questo tiki-taka di mezz'ora a passarsi la palla. Mi piace il gioco veloce in verticale, però devi avere i giocatori per farlo".

"A chi ho voluto più bene tra Milinković-Savić e Luis Alberto? Milinković. Chi è stato più forte tra Ciro Immobile e Felipe Anderson? Immobile. Quale cessione ricordo con più dispiacere? Quella di Nesta, è stato un lutto. Mi ricordo quando è arrivato a San Siro, presentato insieme a Crespo, è stato un trauma. Per noi e per lui. Ha segnato la fine di un'epoca, avevamo capito che era successo qualcosa e la Lazio non poteva più vincere".