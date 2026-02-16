Lazio, la difesa non è più una sicurezza: i dati del 2026 ora spaventano
16.02.2026 10:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
RASSEGNA STAMPA - Cambio di rotta impressionante da un anno all'altro. La difesa della Lazio ha iniziato a traballare: non è più sicura come prima, ma fatica a stare in piedi e incassa diversi gol. Sicuramente più di quanti ne ha subiti dall'inizio di questa stagione alla fine del 2025, quando ha chiuso con 12 reti incassate in 18 partite e 10 clean sheet totali di Provedel.
Nella prima parte del 2026, invece, secondo quanto riportato da Il Messaggero, i biancocelesti hanno già subito 14 gol in 9 gare, con soli 2 clean sheet (contro Lecce e Verona). Il dato fin qui è preoccupante: oltre all'attacco, che funziona poco, adesso va riassestata anche la difesa per evitare di crollare.
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.