Lazio, la difesa non è più una sicurezza: i dati del 2026 ora spaventano

RASSEGNA STAMPA - Cambio di rotta impressionante da un anno all'altro. La difesa della Lazio ha iniziato a traballare: non è più sicura come prima, ma fatica a stare in piedi e incassa diversi gol. Sicuramente più di quanti ne ha subiti dall'inizio di questa stagione alla fine del 2025, quando ha chiuso con 12 reti incassate in 18 partite e 10 clean sheet totali di Provedel.

Nella prima parte del 2026, invece, secondo quanto riportato da Il Messaggero, i biancocelesti hanno già subito 14 gol in 9 gare, con soli 2 clean sheet (contro Lecce e Verona). Il dato fin qui è preoccupante: oltre all'attacco, che funziona poco, adesso va riassestata anche la difesa per evitare di crollare.