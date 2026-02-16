Lazio, il rendimento all'Olimpico nel 2026 è drammatico: i numeri
RASSEGNA STAMPA - Il rendimento della Lazio all’Stadio Olimpico nel 2026 racconta una realtà chiara e preoccupante. Dalla sfida con il Napoli a quella con l’Atalanta, la squadra di Maurizio Sarri ha perso tre delle ultime cinque gare interne di Serie A. L’unico successo è arrivato contro il Genoa, mentre il pareggio è stato quello con la Fiorentina.
Un dato che pesa ancora di più se confrontato con il passato recente: come sottolinea il Corriere dello Sport, le sconfitte casalinghe accumulate nelle ultime settimane eguagliano quelle rimediate nelle precedenti 19 partite giocate all’Olimpico, chiuse con uno score complessivo di cinque vittorie e undici pareggi. E in casa mancano ancora le sfide con Sassuolo, Milan, Parma, Udinese, Inter e Pisa.
In Coppa Italia, inoltre, è in programma all’Olimpico l’andata della semifinale contro l’Atalanta, un altro banco di prova decisivo per misurare la risposta della squadra davanti al proprio pubblico.