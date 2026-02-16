Lazio, il rendimento all'Olimpico nel 2026 è drammatico: i numeri

16.02.2026 09:30 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Lazio, il rendimento all'Olimpico nel 2026 è drammatico: i numeri
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Il rendimento della Lazio all’Stadio Olimpico nel 2026 racconta una realtà chiara e preoccupante. Dalla sfida con il Napoli a quella con l’Atalanta, la squadra di Maurizio Sarri ha perso tre delle ultime cinque gare interne di Serie A. L’unico successo è arrivato contro il Genoa, mentre il pareggio è stato quello con la Fiorentina.

Un dato che pesa ancora di più se confrontato con il passato recente: come sottolinea il Corriere dello Sport, le sconfitte casalinghe accumulate nelle ultime settimane eguagliano quelle rimediate nelle precedenti 19 partite giocate all’Olimpico, chiuse con uno score complessivo di cinque vittorie e undici pareggi. E in casa mancano ancora le sfide con Sassuolo, Milan, Parma, Udinese, Inter e Pisa.

In Coppa Italia, inoltre, è in programma all’Olimpico l’andata della semifinale contro l’Atalanta, un altro banco di prova decisivo per misurare la risposta della squadra davanti al proprio pubblico.

Chiara Scatena
autore
Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.