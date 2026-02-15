Lazio, cifra tonda per Cancellieri: il traguardo raggiunto con l'Atalanta
15.02.2026 21:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Cifra tonda. Con l'ingresso nel secondo tempo contro l'Atalanta, Matteo Cancellieri ha raggiunto le 50 presenze con la maglia della Lazio. Arrivato nella Capitale nell'estate 2022 dal Verona, l'esterno classe 2002 ha preso parte a 30 partite nella stagione 2022/23 (tra campionato, Europa League e Conference, per un totale di 602 minuti giocati) e a 20 quest'anno (Serie A e Coppa Italia, per un totale di 1.154 minuti e 3 gol segnati). Nel mezzo, due prestiti con le maglie di Empoli e Parma.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.