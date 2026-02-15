Milano-Cortina 2026 | Brignone leggendaria: è oro anche nel gigante!
15.02.2026 15:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Immensa, storica, leggendaria. Non ci sono più aggettivi per descrivere Federica Brignone. La Tigre di La Salle, dopo l’oro nel SuperG, conquista la medaglia d’oro ance nello slalom gigante. Un vero e proprio capolavoro dell’azzurra che prima domina la prima manche e poi si ripete nella seconda chiudendo con... <<< BRIGNONE >>>
Jessica Reatini
