Immobile al Paris FC: la Ligue 1 lo presenta insieme a Radio Laziale - VIDEO
15.02.2026 14:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
A gennaio Ciro Immobile ha lasciato il Bologna e si è trasferito in Francia, al Paris FC. L'attaccante ha iniziato una nuova avventura in Ligue 1, salutando dopo pochi mesi il club rossoblù. Il campionato francese ha presentato l'ex capitano della Lazio attraverso un video pubblicato su YouTube realizzato in collaborazione con Radio Laziale.
"Ciro Immobile: leggenda a Roma, leader al Paris FC?", è il titolo del mini documentario tutto dedicato a Immobile, raccontato dall'emittente biancoceleste attraverso interviste e messaggi dei tifosi. Lo stesso Ciro ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo la sua esperienza nella Capitale. Di seguito il filmato.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.