GOSSIP | Ilary Blasi si sposa con Bastian: ma la battaglia con Totti continua
15.02.2026 12:30 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Ilary Blasi ha scelto il giorno di San Valentino per far sapere che, questa volta, il “sì” è davvero dietro l’angolo. Lo ha fatto con un’immagine pubblicata su Instagram: un anello in primo piano e una frase breve, ma esplicita, capace di innescare immediatamente il tam tam sui social. La dedica è: “My forever Valentine”. Accanto, la cornice più classica per un annuncio romantico: Parigi. E, ovviamente, il nuovo compagno Bastian Muller, con cui fa coppia da circa tre anni. Ma la felicità privata di Ilary, prosegue Today.it, si sovrappone a un altro fronte... CLICCA TRA LE FRECCE PER L'ARTICOLO COMPLETO > ILARY BLASI <
