Paganini (Rai Sport): "Sarri non sarà più l'allenatore della Lazio. Vi dico dove andrà"
15.02.2026 13:30 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Paolo Paganini, giornalista di Rai Sport, ha ipotizzato il futuro tecnico della Fiorentina quando a fine stagione potrà esser interrotta l'esperienza di Vanoli in Toscana. Il primo nome per sostituirlo fatto da Paganini è stato quello di Maurizio Sarri, con un futuro in bilico alla Lazio dopo il mercato bloccato e i contrasti con la dirigenza. Intervenuto a Radio FirenzeViola , il cronista ha riferito quanto segue: "Secondo me il prossimo allenatore della Fiorentina sarà Maurizio Sarri, perché è un profilo che piace molto a Paratici e che proprio Paratici portò alla Juventus. È un allenatore con cui si può aprire un ciclo".
